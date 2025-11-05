Paunović: Ne postoji odluka suda da se ponove izbori u Zaječaru, opozicija skuplja poene

Telegraf pre 31 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović izjavila je na sedici u Skupštini Srbije da ni jednog trenutka nije postojala odluka Višeg suda da izborni proces u Zaječaru mora biti ponovljen, niti da takvu odluku sud može da donese i istakla da opozicija pokušava da na toj temi prikupi jeftine političke poene.

Paunovićeva je, tokom rasprave o Predlogu o imenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, odgovarajući na kritike opozicije da je vlast odgovorna za krađu izbora u Zaječaru, rekla da je prva presuda suda bila, po žalbi članova verifikacione komisije, da se verifiacija mandata smatra nezakonitom. "Onda su usledile žalbe 27 odobrnika SNS i nosioca liste koji su od Višeg suda tražili da im Viši sud verifikuje mandate usled nemogućnosti da to urade u parlamentu zbog
