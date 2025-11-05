Sve o meču Zvezda - Panatinaikos: Jedna činjenica posebno naginje ka crveno-belima, Ataman ima veliki problem

Telegraf pre 50 minuta
Košarkaši Crvene zvezde u sredu igraju utakmicu protiv Panatinaikosa u devetom kolu Evrolige, koja timu može mnogo toga da donese i malo da odnese. Trijumf bi samo zaokružio niz mečeva u Beogradu, a poraz ne bi bio toliko osetan, makar ne u ovom trenutku zbog neočekivanog učinka 6-2 i drugog mesta na tabeli. Meč je na programu u Beogradskoj areni sa početkom u 20:00, a direktan prenos možete da ispratite na TV Arena sport Premium 1.
Zvezda juri pobedu protiv Panatinaikosa, a svaki poen donosi specijalan poklon za tebe!

Trenevski: "Ako Partizan pozove došao bih pešaka!"

"Rekao bih ljudima iz Partizana da mi daju dva dana, peške bih došao do Beograda" Oglasio se trener kog povezuju sa…

Crno-beli u Ivanjici traže izlaz iz krize! Evo gde možete gledati direktan prenos meča Javor - Partizan

Košarkaši Crvene zvezde goste Panatinaikos: Crveno-beli u strašnoj evroligaškoj seriji

Kalinić otkrio recept za PAO: „Da iskontrolišemo bekove i napadnemo ih u reketu“

Komemoracija za trenera koji je za kratko vreme ostavio neizbrisiv trag

Zvezda juri pobedu protiv Panatinaikosa, a svaki poen donosi specijalan poklon za tebe!

Stanković već bivši u Spartaku? Moskovljani traže novog trenera!

Mitar prvi put o Piksijevom odlasku: "Nesrećan kraj za njega..."

Kragujevac i cela fudbalska Srbija se dirljivo oprostila od Mladena Žižovića

