Sve o meču Zvezda - Panatinaikos: Jedna činjenica posebno naginje ka crveno-belima, Ataman ima veliki problem

Gde i kako možete pratiti meč?

Košarkaši Crvene zvezde u sredu igraju utakmicu protiv Panatinaikosa u devetom kolu Evrolige, koja timu može mnogo toga da donese i malo da odnese. Trijumf bi samo zaokružio niz mečeva u Beogradu, a poraz ne bi bio toliko osetan, makar ne u ovom trenutku zbog neočekivanog učinka 6-2 i drugog mesta na tabeli. Meč je na programu u Beogradskoj areni sa početkom u 20:00, a direktan prenos možete da ispratite na TV Arena sport Premium 1. Karlos Peruđa iz Španije je