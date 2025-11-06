Srednjoškolci ispred Skupštine imaju poruku za vlast

Stotine srednjoškolaca okupilo se ispred Skupštine da podrži Dijanu Hrku, majku dečaka stradalog u padu nadstrešnice.

Izostanci u školi ih, kažu, ne brinu, jer je to trenutno „najmanji problem“ u ovoj državi. Uprkos tome što je direktorima gimnazija stigao dopis od Ministarstva prosvete da će svi koji izostanu sa časova u znak podrške Hrki biti upisani, đaci kažu da roditelji do daljnjeg stoje uz njih, te se stoga ne pribojavaju ove odluke. Zato su, u dobrom raspoloženju, opremljeni zastavama, megafonima, pištaljkama i vuvuzelama, učenici više od dvadeset škola danas na mirnom