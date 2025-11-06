Komad svemirskog otpada pogodio letelicu: Kineski astronauti odložili povratak na Zemlju

Kurir pre 21 minuta  |  Beta/Foto:Ilustracija/Prenela:
Komad svemirskog otpada pogodio letelicu: Kineski astronauti odložili povratak na Zemlju

Povratak grupe kineskih astronauta na Zemlju planiran za danas odložen je do daljeg, jer je njihovu letelicu udario komad svemirskog otpada.

Svemirski otpad čine delovi veštačkih satelita i drugih svemirskih letelica u Zemljinoj orbiti. Tri astronauta iz misije Šendžou-20 poletela su sa svemirske stanicu Tijengong u aprilu i dovršavali su šestomesečnu smenu. Grupu čine vođa tima Čen Dong, pilot lovaca Čen Džongžui i inženjer Vang Đie. Njihove zamene u misiji Šendžou-21 uspešno su se spojile sa svemirskom stanicom prošle subote. Kineski svemirski program napreduje stabilno od početka 2003. godine. Kina
Otvori na kurir.rs

Kina »

BMW nadmašio očekivanja: Neto dobit od 1,7 milijardi evra i izuzetna potražnja za električnim iX3

BMW nadmašio očekivanja: Neto dobit od 1,7 milijardi evra i izuzetna potražnja za električnim iX3

Telegraf pre 30 minuta
Jačanje saradnje: Macut i Mesarović sa kineskim kompanijama u Šangaju

Jačanje saradnje: Macut i Mesarović sa kineskim kompanijama u Šangaju

Blic pre 5 minuta
VIDEO: VOGE na sajmu EICMA 2025

VIDEO: VOGE na sajmu EICMA 2025

Auto blog pre 1 sat
„Kulturna revolucija u Americi“: Zašto Trampova Amerika sve više liči na Kinu?

„Kulturna revolucija u Americi“: Zašto Trampova Amerika sve više liči na Kinu?

Danas pre 7 sati
Novi dan: "Prst u oko" ispred Skupštine

Novi dan: "Prst u oko" ispred Skupštine

N1 Info pre 13 sati
Macut u Šangaju: „Zdrava hrana ključ za kinesko tržište, Srbija ima veliki potencijal za izvoz“

Macut u Šangaju: „Zdrava hrana ključ za kinesko tržište, Srbija ima veliki potencijal za izvoz“

Serbian News Media pre 12 sati
Macut: Veliki potencijal za izvoz domaćih proizvoda na kinesko tržište

Macut: Veliki potencijal za izvoz domaćih proizvoda na kinesko tržište

Danas pre 12 sati
Kina »

Ključne reči

Kina

Svet, najnovije vesti »

Racija u Čikagu: Federalni agenti upali u vrtić za decu koja govore španski i uhapsili vaspitačicu (video)

Racija u Čikagu: Federalni agenti upali u vrtić za decu koja govore španski i uhapsili vaspitačicu (video)

Kurir pre 21 minuta
Komad svemirskog otpada pogodio letelicu: Kineski astronauti odložili povratak na Zemlju

Komad svemirskog otpada pogodio letelicu: Kineski astronauti odložili povratak na Zemlju

Kurir pre 21 minuta
Tramp ublažio ton u pogledu federalne pomoći Njujorku: Sada da vidimo kako će komunista proći, pomoći ćemo im malo

Tramp ublažio ton u pogledu federalne pomoći Njujorku: Sada da vidimo kako će komunista proći, pomoći ćemo im malo

Kurir pre 26 minuta
Tereti se za zločine u Libiji uhapšen policijski službenik prethodno hapšen pa pušten na slobodu u Italiji

Tereti se za zločine u Libiji uhapšen policijski službenik prethodno hapšen pa pušten na slobodu u Italiji

Kurir pre 26 minuta
Severna Koreja upozorava Trampa: Bez obzira na sankcije...

Severna Koreja upozorava Trampa: Bez obzira na sankcije...

Alo pre 1 sat