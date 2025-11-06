Tereti se za zločine u Libiji uhapšen policijski službenik prethodno hapšen pa pušten na slobodu u Italiji

Visoki policijski funkcioner libijske policije Osama Almasri Andžim uhapšen je danas u Tripoliju, nekoliko meseci nakon što je u Italiji bio uhapšen po optužbama za ratne zločine, a nakon toga pušten na slobodu.

Međunarodni krivični sud (ICC) Andžimu stavlja na teret da je počinio, naredio ili pomogao u ubistvima, mučenjima i silovanjima pritvorenika u zatvoru Mitiga u Tripoliju od februara 2015. godine. ''Tužilaštvo je primilo izveštaje o mučenjima i okrutnom i ponižavajućem postupanju prema zatvorenicima'', saopšteno je iz libijskog Tužilaštva, koje navodi da je Andžim u pritvoru. On je u Italiji uhapšen u januaru ove godine, ali administracija premijerke Đorđe Meloni