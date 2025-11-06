Đoković sve pomerio zbog Partizana: Dobio poseban termin na svom turniru u Atini

Novak Đoković prošao je u polufinale turnira u Atini i odmah je saznao kada će na teren u petak.

Dobio je poseban termin, igraće u 17 časova po lokalnom, odnosno 16 sati po srpskom vremenu. To znači da stiže na meč Partizana u Evroligi protiv Olimpijakosa. Direktor turnira Đorđe Đoković izgleda mu je izašao u susret, pa će tako stići na utakmicu koja se igra u 21.15 po grčkom (20.15) po srpskom vremenu. Imaće vremena da odradi i konferenciju za medije i sve protokolarne stvari pre odlaska u Pirej. Ono što još uvek ne zna jeste ko će mu biti rival na tom meču,