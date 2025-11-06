Bekerat: Tempo reformi dosta usporen, kredibilne reforme potrebne širom spektra

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Andreas fon Bekerat je danas rekao u Beogradu da je glavni zaključak godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije da je tempo reformi dosta usporen i da su potrebne "kredibilne reforme širom spektra".

On je posle sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, kome je uručio godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, rekao da proširenje EU i dalje "predstavlja politiku koja se zasniva na zaslugama i dokazima", i dodao da "samo istinske reforme" mogu da dovedu kandidate do cilja. "Budućnost Srbije leži u EU, i to treba jasno reći, ne samo rečima već i delima... Srbija i dalje nastavlja da deklariše članstvo u EU kao strateški cilj, i Evropska