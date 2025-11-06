Vučić poručio da će ubuduće govoriti u stilu „cveće cveta“, ali neće da se pravi lud

Predsednik države Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zaključak Saveta za nacionalnu bezbednost, donet neposredno po izbijanju sukoba u Ukrajini, da se ne uvode sankcije Rusijom, prošao proveru vremena od četiri godine. „Vlada je vlasna da odluku promeni“, rekao je Vučić, u zajedničkom obraćanju sa ambsadorom Evropske unije Fon Bekeratom, na konferenciji za novinare, kad mu je predat godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji. On je naveo i da je netačno da