Vučić poručio da će ubuduće govoriti u stilu „cveće cveta“, ali neće da se pravi lud

Serbian News Media pre 3 sata
Vučić poručio da će ubuduće govoriti u stilu „cveće cveta“, ali neće da se pravi lud
Predsednik države Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zaključak Saveta za nacionalnu bezbednost, donet neposredno po izbijanju sukoba u Ukrajini, da se ne uvode sankcije Rusijom, prošao proveru vremena od četiri godine. „Vlada je vlasna da odluku promeni“, rekao je Vučić, u zajedničkom obraćanju sa ambsadorom Evropske unije Fon Bekeratom, na konferenciji za novinare, kad mu je predat godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji. On je naveo i da je netačno da
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Ambasador EU je u zgradu Skupštine juče ušao na sporedni ulaz: Jači simbol odnosa vlasti prema Uniji nam ne treba

Ambasador EU je u zgradu Skupštine juče ušao na sporedni ulaz: Jači simbol odnosa vlasti prema Uniji nam ne treba

Danas pre 2 sata
Žestoko neslaganje šefa delegacije EU i predsednika Srbije: „Ogledalo stvarnosti“ ili „tuđe mišljenje“

Žestoko neslaganje šefa delegacije EU i predsednika Srbije: „Ogledalo stvarnosti“ ili „tuđe mišljenje“

Nedeljnik pre 3 sata
Vučić veruje da Srbija može da se pomeri sa poslednjeg mesta u napredovanju ka EU

Vučić veruje da Srbija može da se pomeri sa poslednjeg mesta u napredovanju ka EU

Serbian News Media pre 3 sata
Vučić o Izveštaju EK: „Vi ste rekli da je to ogledalo, ja bih rekao da je to vaše mišljenje“

Vučić o Izveštaju EK: „Vi ste rekli da je to ogledalo, ja bih rekao da je to vaše mišljenje“

Danas pre 3 sata
Vučić: Vlada Srbije može da promeni odluku o neuvođenju sankcija Rusiji

Vučić: Vlada Srbije može da promeni odluku o neuvođenju sankcija Rusiji

Nova pre 3 sata
Vučić: Neće se dogoditi da građani u kanticama kupuju benzin

Vučić: Neće se dogoditi da građani u kanticama kupuju benzin

Nova ekonomija pre 4 sati
Izveštaj Evropske komisije pokazuje da je tempo reformi u Srbiji usporen, kaže šef Delegacije EU

Izveštaj Evropske komisije pokazuje da je tempo reformi u Srbiji usporen, kaže šef Delegacije EU

Slobodna Evropa pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaUkrajinaRusijaEvropska komisija

Ekonomija, najnovije vesti »

Realni BDP Srbije uvećan je za oko dva odsto od početka godine

Realni BDP Srbije uvećan je za oko dva odsto od početka godine

Danas pre 39 minuta
Vinski bum u Srbiji: više vinarija, viši kvalitet i rast izvoza

Vinski bum u Srbiji: više vinarija, viši kvalitet i rast izvoza

Kamatica pre 13 minuta
Renovirani Univerexport u Zrenjaninu ponovo otvorio vrata potrošačima

Renovirani Univerexport u Zrenjaninu ponovo otvorio vrata potrošačima

I Love Zrenjanin pre 18 minuta
Predsednik PKS Marko Čadež u Pekingu sa vodećim kineskim e-commerce kompanijama Alibaba i JD.com

Predsednik PKS Marko Čadež u Pekingu sa vodećim kineskim e-commerce kompanijama Alibaba i JD.com

Vesti online pre 3 minuta
Novi propisi APR-a za stvarne vlasnike – ko se ne uskladi do 1. decembra, ide na ‘sivu listu’

Novi propisi APR-a za stvarne vlasnike – ko se ne uskladi do 1. decembra, ide na ‘sivu listu’

RTS pre 9 minuta