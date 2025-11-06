Vučić: Vlada Srbije može da promeni odluku o neuvođenju sankcija Rusiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je odluka o neuvođenju sankcija Rusiji izdržala skoro četiri godine, ali da Vlada Srbije ako hoće - može da je promeni.

Upitan da li posle tri i po godine postoji mogućnost da se promeni politika prema sankcijama Rusiji, Vučić je ukazao na odluke Saveta za nacionalnu bezbednost donete na početku rata u Ukrajini. „I u Savetu za nacionalnu bezbednost i u Vladi Srbije ljudi mogu tu odluku da promene. Vlada je vlasna da tu odluku promeni“, rekao je Vučić novinarima u Palati Srbija, nakon što mu je šef Delegacije EU Andreas fon Bekerat uručio Izveštaj o napretku Srbije na putu ka EU.