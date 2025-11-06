Žestoko neslaganje šefa delegacije EU i predsednika Srbije: „Ogledalo stvarnosti“ ili „tuđe mišljenje“

Današnje uručivanje izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pridruživanja EU nije bilo samo puko ponavljanje ispraznih fraza, kakvo smo mogli da čujemo prethodnih godina.

Nikad oštriji izveštaj predstavio je šef Delegacije EU u Srbiji Andreas fon Bekerat, a bilo je vidljivo Vučićevo neslaganje sa ocenama koje se opisuju kao „nikad oštrije“. Fon Bekerat je rekao da je su ocene EU „ogledalo Srbije“, dok je Vučić to odbacio rekavši da izveštaj predstavlja „mišljenje“ i „viđenje“ Komisije. Takođe se nisu saglasili o stanju medijskih sloboda. „Vi ste rekli da je to ogledalo, ja bih rekao da je to vaše mišljenje i vaše viđenje. Izuzetno