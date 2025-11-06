Žestoko neslaganje šefa delegacije EU i predsednika Srbije: „Ogledalo stvarnosti“ ili „tuđe mišljenje“

Nedeljnik pre 7 sati
Žestoko neslaganje šefa delegacije EU i predsednika Srbije: „Ogledalo stvarnosti“ ili „tuđe mišljenje“

Današnje uručivanje izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pridruživanja EU nije bilo samo puko ponavljanje ispraznih fraza, kakvo smo mogli da čujemo prethodnih godina.

Nikad oštriji izveštaj predstavio je šef Delegacije EU u Srbiji Andreas fon Bekerat, a bilo je vidljivo Vučićevo neslaganje sa ocenama koje se opisuju kao „nikad oštrije“. Fon Bekerat je rekao da je su ocene EU „ogledalo Srbije“, dok je Vučić to odbacio rekavši da izveštaj predstavlja „mišljenje“ i „viđenje“ Komisije. Takođe se nisu saglasili o stanju medijskih sloboda. „Vi ste rekli da je to ogledalo, ja bih rekao da je to vaše mišljenje i vaše viđenje. Izuzetno
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Vučić pred ambasadorom EU pokušao da pošalje pomirljive poruke, pa opet završio targetiranjem i napadima

Vučić pred ambasadorom EU pokušao da pošalje pomirljive poruke, pa opet završio targetiranjem i napadima

N1 Info pre 2 sata
Vučić: Neće se dogoditi da građani u kanticama kupuju benzin

Vučić: Neće se dogoditi da građani u kanticama kupuju benzin

Jugmedia pre 3 sata
Ambasador EU je u zgradu Skupštine juče ušao na sporedni ulaz: Jači simbol odnosa vlasti prema Uniji nam ne treba

Ambasador EU je u zgradu Skupštine juče ušao na sporedni ulaz: Jači simbol odnosa vlasti prema Uniji nam ne treba

Danas pre 6 sati
Vučić poručio da će ubuduće govoriti u stilu „cveće cveta“, ali neće da se pravi lud

Vučić poručio da će ubuduće govoriti u stilu „cveće cveta“, ali neće da se pravi lud

Serbian News Media pre 7 sati
Vučić veruje da Srbija može da se pomeri sa poslednjeg mesta u napredovanju ka EU

Vučić veruje da Srbija može da se pomeri sa poslednjeg mesta u napredovanju ka EU

Serbian News Media pre 7 sati
Vučić o Izveštaju EK: „Vi ste rekli da je to ogledalo, ja bih rekao da je to vaše mišljenje“

Vučić o Izveštaju EK: „Vi ste rekli da je to ogledalo, ja bih rekao da je to vaše mišljenje“

Danas pre 8 sati
Vučić: Vlada Srbije može da promeni odluku o neuvođenju sankcija Rusiji

Vučić: Vlada Srbije može da promeni odluku o neuvođenju sankcija Rusiji

Nova pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Za Evropsku SrbijuEUEvropska komisija

Ekonomija, najnovije vesti »

Kako da uštedite struju tokom zime? Ovi uređaji su najveći potrošači u kući: Postoji caka za niže račune

Kako da uštedite struju tokom zime? Ovi uređaji su najveći potrošači u kući: Postoji caka za niže račune

Blic pre 2 sata
Realni BDP Srbije uvećan je za oko dva odsto od početka godine

Realni BDP Srbije uvećan je za oko dva odsto od početka godine

Danas pre 5 sati
Ne bacajte novac: Ovo je top lista 10 najgorih skijališta u Evropi

Ne bacajte novac: Ovo je top lista 10 najgorih skijališta u Evropi

Blic pre 18 minuta
Prvi kontakt sa bankom? Samo preko mobilnog telefona

Prvi kontakt sa bankom? Samo preko mobilnog telefona

Kurir pre 43 minuta
Lazarević: Trgovcima danas prvi put predstavljena platforma cena

Lazarević: Trgovcima danas prvi put predstavljena platforma cena

Euronews pre 43 minuta