Vremenska prognoza za Srbiju 6. novembar 2025: pretežno sunčano sa kišom na istoku i jugu

Danas u Srbiji pretežno sunčano vreme, uz kratkotrajnu maglu i slab prizemni mraz ujutru, a na istoku i jugu očekuje se kiša od sredine dana.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje pretežno sunčano vreme u većini krajeva Srbije, osim na istoku i jugu gde će od sredine dana biti oblačno sa kišom. Vetar će biti slab do umeren istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju povremeno jak. Temperatura će se kretati od 0 do 6 stepeni ujutru, a dnevna od 12 do 16 stepeni. Beta RTS Danas

Ujutru se očekuje kratkotrajna magla na zapadu Vojvodine i po kotlinama i dolinama reka, kao i slab prizemni mraz u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije. Tokom dana će vreme biti pretežno sunčano, osim na istoku i jugu gde će biti oblačno sa kišom. Nova Mondo Zoom UE

Za vikend se očekuje naoblačenje i kiša u većini krajeva Srbije, koja će trajati do utorka, nakon čega se prognozira razvedravanje i povratak sunčanog vremena. Biometeorološka situacija je povoljna, ali se savetuje oprez osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Glas Zapadne Srbije Ozon NIN