Vremenska prognoza za Srbiju 6. novembar 2025: pretežno sunčano sa kišom na istoku i jugu

Naslovi.ai pre 46 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju 6. novembar 2025: pretežno sunčano sa kišom na istoku i jugu

Danas u Srbiji pretežno sunčano vreme, uz kratkotrajnu maglu i slab prizemni mraz ujutru, a na istoku i jugu očekuje se kiša od sredine dana.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje pretežno sunčano vreme u većini krajeva Srbije, osim na istoku i jugu gde će od sredine dana biti oblačno sa kišom. Vetar će biti slab do umeren istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju povremeno jak. Temperatura će se kretati od 0 do 6 stepeni ujutru, a dnevna od 12 do 16 stepeni. Beta RTS Danas

Ujutru se očekuje kratkotrajna magla na zapadu Vojvodine i po kotlinama i dolinama reka, kao i slab prizemni mraz u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije. Tokom dana će vreme biti pretežno sunčano, osim na istoku i jugu gde će biti oblačno sa kišom. Nova Mondo Zoom UE

Za vikend se očekuje naoblačenje i kiša u većini krajeva Srbije, koja će trajati do utorka, nakon čega se prognozira razvedravanje i povratak sunčanog vremena. Biometeorološka situacija je povoljna, ali se savetuje oprez osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Glas Zapadne Srbije Ozon NIN

Povezane vesti »

Jutro donosi mraz i maglu, dan sunčan, na jugu kiša

Jutro donosi mraz i maglu, dan sunčan, na jugu kiša

Serbian News Media pre 2 sata
Kakvo nas vreme očekuje danas?

Kakvo nas vreme očekuje danas?

Danas pre 3 sata
Kakvo nas vreme danas očekuje?

Kakvo nas vreme danas očekuje?

Nedeljnik pre 2 sata
Danas u Srbiji sunčano: Najviša dnevna temperatura do 16

Danas u Srbiji sunčano: Najviša dnevna temperatura do 16

NIN pre 3 sata
Jutro hladno sa mrazom i maglom, tokom dana razvederavanje

Jutro hladno sa mrazom i maglom, tokom dana razvederavanje

Glas Zapadne Srbije pre 3 sata
Danas će u Sremskoj Mitrovici biti pretežno sunčano i suvo.

Danas će u Sremskoj Mitrovici biti pretežno sunčano i suvo.

Ozon pre 3 sata
Taman oblak ide ka Srbiji: Evo kakvo će vreme biti za vikend i koliko će dugo padati kiša

Taman oblak ide ka Srbiji: Evo kakvo će vreme biti za vikend i koliko će dugo padati kiša

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Ministarstvo prosvete poslalo dopis direktorima gimnazija: Svi izostanci moraju da se opravdaju

Ministarstvo prosvete poslalo dopis direktorima gimnazija: Svi izostanci moraju da se opravdaju

N1 Info pre 5 minuta
Poslanici Skupštine Srbije postavljali pitanja Vladi pa počeli raspravu o amandmanima na osam zakona

Poslanici Skupštine Srbije postavljali pitanja Vladi pa počeli raspravu o amandmanima na osam zakona

Beta pre 1 minut
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo vanbračne supruge u selu kod Leskovca

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo vanbračne supruge u selu kod Leskovca

Beta pre 1 minut
POKS pozvao opoziciju da bojkotuje rad Skupštine Srbije

POKS pozvao opoziciju da bojkotuje rad Skupštine Srbije

Beta pre 35 minuta
Naslovne strane za četvrtak, 6. novembar, 2025. godine

Naslovne strane za četvrtak, 6. novembar, 2025. godine

Beta pre 31 minuta