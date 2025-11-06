Kakvo nas vreme očekuje danas?

Danas pre 6 sati  |  FoNet
Kakvo nas vreme očekuje danas?

Vreme u Srbiji danas će biti u većini krajeva pretežno sunčano, osim na istoku i jugu, gde će biti oblačno, a od sredine dana povremeno s kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, a u donjem Podunavlju povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura biće od 12 do 16 stepeni. Prema prognozi RHMZ, za vikend i u ponedeljak kiša se očekuje u većini krajeva zemlje. U utorak je predviđen prestanak padavina, a zatim suvo sa dužim sunčanim periodima.
