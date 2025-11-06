Policija zaplenila više od 120 kg droge u Kragujevcu i Nišu

NIN pre 39 minuta  |  Fonet
Policija zaplenila više od 120 kg droge u Kragujevcu i Nišu

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je u odvojenim policijskim akcijama u Kragujevcu i Nišu zaplenjena veća količina droge, te da su uhapšena trojica osumnjičenih, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U Kragujevcu je uhapšen S. N. (1985) u čijoj su kući u okolini Topole, policajci pretresom pronašli više od 21,3 kilograma marihuane, a u plasteniku u dvorištu oko 97,5 kilograma marihuane u sirovom stanju. U drugoj policijskoj akciji u Nišu uhapšeni su M. B. (1990) i V. P. (1999), a policija je pretresom njihovih stanova pronašla 74 paketa sa oko 1,9 kilograma kokaina. Ivica Dačić je kazao da je uhapšenima određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične
