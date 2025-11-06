Dijana Hrka sa suzama u očima dočekuje srednjoškolce koji su došli da je podrže

Dijana Hrka je sa suzama u očima dočekala srednjoškolce koji su izglasali blokadu nastave kako bi mogli da dođu i da joj pruže podršku.

Na snimku se vidi kako ih Dijana dočekuje, a oni dolaze u koloni. Učenici u većini beogradskih gimnazija danas i sutra bojkotuju nastavu u znak podrške Dijani Hrki. Kako su saopštili iz Unije srednjoškolaca Srbije (UNSS) u blokadi je ukupno 23 škole. A post shared by Čuvari/ke vatre (@cuvarivatre) Učenica Dvanaeste beogradske gimnazije Petra Ilić napravila je majicu na kojoj piše "Dijana za decu", jer je Hrka "ostala uz svu decu, iako je izgubila svoje". Hrka
