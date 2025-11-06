Jović strelac u remiju AEK-a i Šamroka, Majnc posle preokreta pobedio Fjorentinu

Povela je Fjorentina golom Simona Zoma u 16. minutu, a Majnc je izjednačio pogotkom Benedikta Holerbaha u 68. minutu.

Konačan rezultat postavio je Li Dže Son golom u petom minutu sudijske nadoknade vremena. Majnc je treći sa devet bodova, a Fjorentina je na petom mestu sa tri boda manje. U narednom kolu, Fjorentina će AEK, dok će Majnc gostovati Krajovi. Fudbaleri Celja pobedili su na svom terenu Legiju 2:1. Povela je Legija golom Kaspera Urbanskog u 17. minutu, a prekret Celju doneli su pogocima Nikita Josifov u 72. i Žan Karničik u 77. minutu. Celje je sa devet bodova na drugom