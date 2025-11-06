Vučić o izjavi urednika noćnih vesti RTS-a Ivana Plavšića

RTS
Predsednik Aleksandar Vučić govorio je na konferenciji za novinare sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom o izjavi urednika noćnih vesti Ivana Plavšića na platou ispred Narodne skupštine.

Na pitanje novinara o uredniku RTS-a koji je izneo uvrede na račun neistomišljenika, Vučić je rekao da je „jedan čovek koji je urednik vesti Javnog servisa, u diktaturi, rekao da su ljudi koji mu se ne dopadaju stoka, i da 'da bog da svako dete dobije rak'“. „Onda nam RTS saopšti da su pokrenuli disciplinski postupak pa će to da traje godinama da bismo ustanovili da je on pravi i objektivni novinar? E ja sa tim ne mogu da se saglasim“, istakao je Vučić.
Žestoko neslaganje šefa delegacije EU i predsednika Srbije: „Ogledalo stvarnosti" ili „tuđe mišljenje"

Vučić poručio da će ubuduće govoriti u stilu „cveće cveta", ali neće da se pravi lud

Vučić o Izveštaju EK: „Vi ste rekli da je to ogledalo, ja bih rekao da je to vaše mišljenje"

Vučić: Vlada Srbije može da promeni odluku o neuvođenju sankcija Rusiji

Vučić: Neće se dogoditi da građani u kanticama kupuju benzin

Izveštaj Evropske komisije pokazuje da je tempo reformi u Srbiji usporen, kaže šef Delegacije EU

Vučić o NIS-u: Manje sam pesimističan, Rusi vode razgovore

Vlada: Usvojen budžet za 2026, predviđen rast BDP-a tri odsto

Vlada usvojila Predlog budžeta za 2026. godinu – deficit tri odsto, privredni rast tri odsto

Vlada predložila da se izdvoji dodatnih 200 miliona evra za podršku mladima za stanove

Žestoko neslaganje šefa delegacije EU i predsednika Srbije: „Ogledalo stvarnosti" ili „tuđe mišljenje"

Početkom prosinca kreće testno razdoblje razmjene i fiskalizacija eRačuna

