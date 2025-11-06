Vučić o izjavi urednika noćnih vesti RTS-a Ivana Plavšića

Predsednik Aleksandar Vučić govorio je na konferenciji za novinare sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom o izjavi urednika noćnih vesti Ivana Plavšića na platou ispred Narodne skupštine.

Na pitanje novinara o uredniku RTS-a koji je izneo uvrede na račun neistomišljenika, Vučić je rekao da je „jedan čovek koji je urednik vesti Javnog servisa, u diktaturi, rekao da su ljudi koji mu se ne dopadaju stoka, i da 'da bog da svako dete dobije rak'“. „Onda nam RTS saopšti da su pokrenuli disciplinski postupak pa će to da traje godinama da bismo ustanovili da je on pravi i objektivni novinar? E ja sa tim ne mogu da se saglasim“, istakao je Vučić.