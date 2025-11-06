Filipini: Najmanje 140 ljudi poginulo u tajfunu Kalmaegi, na snazi stanje katastrofe

RTV pre 25 minuta  |  Tanjug
Filipini: Najmanje 140 ljudi poginulo u tajfunu Kalmaegi, na snazi stanje katastrofe

MANILA - Filipinski predsednik Ferdinand Markos Mlađi proglasio je stanje nacionalne katastrofe zbog tajfuna Kalmaegi u kome je poginulo najmanje 140 ljudi a još 127 se vodi kao nestalo, i u očekivanju predstojećeg tajfuna, javili su lokalni mediji.

Najteže je pogođena centralna provincija Sebu, gde su poplavne vode ugrozile gradove i naselja, odnoseći automobile, barake uz reku, pa čak i ogromne transportne kontejnere. Nacionalni savet za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje njima je saopštio da je posledicama tajfuna Kalmaegi, koga na lokalnom nivou zovu tajfun Tino, pogođeno više od 500.000 porodica ili više od 1,9 miliona Filipinaca, prenosi Sinhua. Kalmaegi, 20. oluja koja je ove godine pogodila
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na snazi stanje katastrofe: Najmanje 140 ljudi poginulo u tajfunu Kalmaegi na Filipinima

Na snazi stanje katastrofe: Najmanje 140 ljudi poginulo u tajfunu Kalmaegi na Filipinima

Telegraf pre 25 minuta
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Švedska uvodi zatvor za 13-godišnjake – šta je s Nemačkom?

Švedska uvodi zatvor za 13-godišnjake – šta je s Nemačkom?

Danas pre 0 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Ruske snage pokušavaju da se stacioniraju u Pokrovsku; Poljska i SAD razmatraju dopremanje tečnog gasa

UKRAJINSKA KRIZA: Ruske snage pokušavaju da se stacioniraju u Pokrovsku; Poljska i SAD razmatraju dopremanje tečnog gasa

RTV pre 46 minuta
Zašto bi odluka Trampa da neisporuči rakete Tomahavk mogla biti dobra vest za Ukrajinu?

Zašto bi odluka Trampa da neisporuči rakete Tomahavk mogla biti dobra vest za Ukrajinu?

Danas pre 30 minuta
Hamas predao ostatke još jednog taoca, IDF ih primio

Hamas predao ostatke još jednog taoca, IDF ih primio

RTV pre 30 minuta
Filipini: Najmanje 140 ljudi poginulo u tajfunu Kalmaegi, na snazi stanje katastrofe

Filipini: Najmanje 140 ljudi poginulo u tajfunu Kalmaegi, na snazi stanje katastrofe

RTV pre 25 minuta