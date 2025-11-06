Filipini: Najmanje 140 ljudi poginulo u tajfunu Kalmaegi, na snazi stanje katastrofe

MANILA - Filipinski predsednik Ferdinand Markos Mlađi proglasio je stanje nacionalne katastrofe zbog tajfuna Kalmaegi u kome je poginulo najmanje 140 ljudi a još 127 se vodi kao nestalo, i u očekivanju predstojećeg tajfuna, javili su lokalni mediji.

Najteže je pogođena centralna provincija Sebu, gde su poplavne vode ugrozile gradove i naselja, odnoseći automobile, barake uz reku, pa čak i ogromne transportne kontejnere. Nacionalni savet za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje njima je saopštio da je posledicama tajfuna Kalmaegi, koga na lokalnom nivou zovu tajfun Tino, pogođeno više od 500.000 porodica ili više od 1,9 miliona Filipinaca, prenosi Sinhua. Kalmaegi, 20. oluja koja je ove godine pogodila