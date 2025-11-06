U Srbiji pretežno sunčano, na istoku i jugu sa kišom, temperature do 16 stepeni

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
U Srbiji pretežno sunčano, na istoku i jugu sa kišom, temperature do 16 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će biti pretežno sunčano vreme, osim na istoku i jugu Srbije gde će biti oblačno, od sredine dana sa kišom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, u donjem Podunavlju povremeno i jak, dok će temperature biti od nula do 16 stepeni. U Novom Sadu jutro hladno, na širem području grada slab prizemni mraz i kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 16 stepeni. Krajem dana očekuje se naoblačenje. Za vikend se očekuje kiša u većini krajeva Srbije, a prestanak padavina od utorka.
