Uhapšena trojica osumnjičenih i zaplenjena veća količina droge u Nišu i Kragujevcu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
KRAGUJEVAC, NIŠ - U Kragujevcu i Nišu zaplenjena je veća količina droge i uhapšena su trojica osumnjičenih za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, izjavio je potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu i Nišu, u odvojenim akcijama, zaplenili su više od 21,3 kilograma marihuane i oko 97,5 kilograma ove opojne droge u sirovom stanju, kao i oko 1,9 kilograma kokaina i uhapsili tri osobe zbog postojanja sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga", naveo je Dačić, navodi se u saopštenju Kabineta ministra unutrašnjih poslova. U Kragujevcu je uhapšen S. N. (40)
