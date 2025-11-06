Zaplenjeni kokain i skoro 120 kilograma marihuane, troje uhapšenih u Nišu i Kragujevcu

Serbian News Media pre 1 sat
Zaplenjeni kokain i skoro 120 kilograma marihuane, troje uhapšenih u Nišu i Kragujevcu

Policija u Nišu uhapsila je M.B. (35) i V.P. (26) kada je pretresom njihovih stanova pronašla 74 paketa sa oko 1,9 kilograma kokaina, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjh poslova.

U Кragujevcu je uhapšen S. N. (40) u čijoj su kući u okolini Topole, policijski službenici prilikom pretresa pronašli više od 21,3 kilograma marihuane, a u plasteniku u dvorištu oko 97,5 kilograma marihuane u sirovom stanju. Njima se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i promet droga. Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni višim javnim tužilaštvima u Кragujevcu i Nišu.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Uhapšen osumnjičeni za brutalno ubistvo nevenčane supruge u Pečenjevcu: Telo žene pronađeno u zamrzivaču

Uhapšen osumnjičeni za brutalno ubistvo nevenčane supruge u Pečenjevcu: Telo žene pronađeno u zamrzivaču

Glas juga pre 41 minuta
Beograđanin prevario Nišlije. Uzeo im kaparu za auto i traktor, a od vozila ništa

Beograđanin prevario Nišlije. Uzeo im kaparu za auto i traktor, a od vozila ništa

Gradski portal 018 pre 27 minuta
VELIKA ZAPLENA DROGE U KRAGUJEVCU I NIŠU: Uhapšene tri osobe

VELIKA ZAPLENA DROGE U KRAGUJEVCU I NIŠU: Uhapšene tri osobe

Sandžak haber pre 1 sat
Velika zaplena droge u Kragujevcu i Nišu: Uhapšene tri osobe

Velika zaplena droge u Kragujevcu i Nišu: Uhapšene tri osobe

IndeksOnline pre 2 sata
Uhapšen Beograđanin koji je prevario Nišlije na internetu: uzeo kaparu za auto i traktor, pa nestao

Uhapšen Beograđanin koji je prevario Nišlije na internetu: uzeo kaparu za auto i traktor, pa nestao

Glas juga pre 2 sata
Policija zaplenila više od 120 kg droge u Kragujevcu i Nišu

Policija zaplenila više od 120 kg droge u Kragujevcu i Nišu

NIN pre 2 sata
Postavio oglase za prodaju vozila, uzeo kaparu i nestao – uhapšen Beograđanin u Nišu

Postavio oglase za prodaju vozila, uzeo kaparu i nestao – uhapšen Beograđanin u Nišu

Južne vesti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišKokainMarihuanaMUPKragujevacTopola

Vojvodina, najnovije vesti »

Od sutra produženje trase autobuske linije 14 do novog stajališta u Veterniku

Od sutra produženje trase autobuske linije 14 do novog stajališta u Veterniku

NoviSad.com pre 17 minuta
Uhapšen osumnjičeni za brutalno ubistvo nevenčane supruge u Pečenjevcu: Telo žene pronađeno u zamrzivaču

Uhapšen osumnjičeni za brutalno ubistvo nevenčane supruge u Pečenjevcu: Telo žene pronađeno u zamrzivaču

Glas juga pre 41 minuta
Beograđanin prevario Nišlije. Uzeo im kaparu za auto i traktor, a od vozila ništa

Beograđanin prevario Nišlije. Uzeo im kaparu za auto i traktor, a od vozila ništa

Gradski portal 018 pre 27 minuta
Šest migranata pronađeno u kamionu sa pšenicom, saopštila Carina Srbije

Šest migranata pronađeno u kamionu sa pšenicom, saopštila Carina Srbije

Slobodna Evropa pre 31 minuta
Raspored sahrana za petak, 7. novembar

Raspored sahrana za petak, 7. novembar

Radio 021 pre 27 minuta