Zaplenjeni kokain i skoro 120 kilograma marihuane, troje uhapšenih u Nišu i Kragujevcu

Policija u Nišu uhapsila je M.B. (35) i V.P. (26) kada je pretresom njihovih stanova pronašla 74 paketa sa oko 1,9 kilograma kokaina, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjh poslova.

U Кragujevcu je uhapšen S. N. (40) u čijoj su kući u okolini Topole, policijski službenici prilikom pretresa pronašli više od 21,3 kilograma marihuane, a u plasteniku u dvorištu oko 97,5 kilograma marihuane u sirovom stanju. Njima se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i promet droga. Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni višim javnim tužilaštvima u Кragujevcu i Nišu.