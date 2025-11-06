BMW nadmašio očekivanja: Neto dobit od 1,7 milijardi evra i izuzetna potražnja za električnim iX3

Nemački proizvođač automobila BMW objavio je danas da njegova neto dobit u trećem kvartalu 2025. iznosi 1,7 milijardi evra, što je više nego trostruko uvećanje u odnosu na isti period prošle godine i pokazuje da je firma zadržala stabilnost uprkos američkim carinama i slabijoj potražnji u Kini.

Operativna marža automobilske divizije porasla je na 5,2 odsto u trećem kvartalu 2025, u odnosu na 2,3 odsto u istom periodu prošle godine, kada su problemi sa kočnicama smanjili prodaju. Ukupni EBIT (operativna dobit) grupe je 2,3 milijarde evra, dok su prihodi blago ispod očekivanja i iznose 32,3 milijarde evra, prenosi Rojters. Izvršni direktor Oliver Cipse istakao je da BMW pokazuje otpornost i stabilnost svog poslovnog modela, uprkos visokim američkim carinama