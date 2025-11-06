Efekat Saša Obradović: Košarkaški čas protiv pao-a i kako je Srbin dobio sve ono što je hteo Janis Sferopulos?

Očekivana pobeda - ne može da se igra košarka bez centra

Košarkaši Crvene zvezde su uspeli da urade nešto što su čekali četiri godine - savladali su Panatinaikos u Evroligi. Klub iz grčke je pao u Beogradu sa 86:68, a crveno-beli su na taj način upisali i sedmu uzastopnu pobedu u ovom takmičenju. S pravom se može reći da crveno-beli trenutno igraju i najlepšu košarku u čitavoj Evropi, a ko se zapravo krije iza svega toga? Kada se oslušnu navijači putem društvenih mreža, koje nisu merodavne, ali koje daju uvid u mišljenje