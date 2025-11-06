Efekat Saša Obradović: Košarkaški čas protiv pao-a i kako je Srbin dobio sve ono što je hteo Janis Sferopulos?

Telegraf pre 7 minuta  |  Telegraf.rs
Efekat Saša Obradović: Košarkaški čas protiv pao-a i kako je Srbin dobio sve ono što je hteo Janis Sferopulos?

Očekivana pobeda - ne može da se igra košarka bez centra

Košarkaši Crvene zvezde su uspeli da urade nešto što su čekali četiri godine - savladali su Panatinaikos u Evroligi. Klub iz grčke je pao u Beogradu sa 86:68, a crveno-beli su na taj način upisali i sedmu uzastopnu pobedu u ovom takmičenju. S pravom se može reći da crveno-beli trenutno igraju i najlepšu košarku u čitavoj Evropi, a ko se zapravo krije iza svega toga? Kada se oslušnu navijači putem društvenih mreža, koje nisu merodavne, ali koje daju uvid u mišljenje
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Obradović otkrio zbog čega je bio „strašno deprimiran“

Obradović otkrio zbog čega je bio „strašno deprimiran“

Sport klub pre 42 minuta
Zašto izostaje želja igračima Partizana: "Ne znam, razgovarali smo... Ne može košarkaš da bude demotivisan"

Zašto izostaje želja igračima Partizana: "Ne znam, razgovarali smo... Ne može košarkaš da bude demotivisan"

Sportske.net pre 56 minuta
Obradović: Radimo na tome da budemo bolji

Obradović: Radimo na tome da budemo bolji

Vesti online pre 27 minuta
Obradović: Marinković i Parker ne putuju u Atinu

Obradović: Marinković i Parker ne putuju u Atinu

RTV pre 56 minuta
Crno-beli u problemu: Obradović otkrio ko ne igra u Pireju

Crno-beli u problemu: Obradović otkrio ko ne igra u Pireju

Sportski žurnal pre 51 minuta
Željko Obradović pred duel sa Olimpijakosom: Nadam se da ćemo imati istu želju kao protiv Barselone

Željko Obradović pred duel sa Olimpijakosom: Nadam se da ćemo imati istu želju kao protiv Barselone

Radio sto plus pre 47 minuta
Zvezdana noć na vrhu

Zvezdana noć na vrhu

Sputnik pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPanatinaikosGrčkaEvroligaSaša ObradovićMilan TomićKk Crvena ZvezdaJanis Sferopulos

Sport, najnovije vesti »

Prva izjava Paunovića na klupi Srbije : Četiri stuba - disciplina, organizacija, talenat i hrabrost

Prva izjava Paunovića na klupi Srbije : Četiri stuba - disciplina, organizacija, talenat i hrabrost

RTS pre 3 minuta
Kad makazice unesu paniku - majstorija u Ivanjici vraća Miloševića u Štutgart?

Kad makazice unesu paniku - majstorija u Ivanjici vraća Miloševića u Štutgart?

Sportske.net pre 7 minuta
FOTO „Mladi odustaju, ne vide smisao da pokušaju“: Nađa Higl poslala brutalnu poruku, srpska šampionka ogolila istinu moderne…

FOTO „Mladi odustaju, ne vide smisao da pokušaju“: Nađa Higl poslala brutalnu poruku, srpska šampionka ogolila istinu moderne Srbije

Nova pre 12 minuta
Da li Jovan Milošević ostaje u Partizanu? Ovo je odgovor na pitanje koje zanima sve Grobare

Da li Jovan Milošević ostaje u Partizanu? Ovo je odgovor na pitanje koje zanima sve Grobare

Kurir pre 12 minuta
Mandić: Oduševio me poziv u reprezentaciju

Mandić: Oduševio me poziv u reprezentaciju

Sportski žurnal pre 2 minuta