Hamas predao ostatke još jednog taoca Crvenom krstu: To je 22. od 28 tela nastradalih

Telegraf pre 7 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Pripadnici Hamasa predali su predstavicima Crvenog krsta kovčeg sa ostacima taoca koga su držali u Pojasu Gaze, nakon čega će ih Crveni krst prebaciti u Izrael.

Reč je o 22. od 28 tela talaca koje Hamas treba da preda Izraelu. Predaja je usledila nakon što je ranije danas izraelska vojska prebacila tela 15 Palestinaca u bolnicu Naser u Kan Junisu, javlja Al Džazira. Do sada je vraćeno 285 tela Palestinaca. Do razmene je došlo dan nakon što su palestinski militanti predali telo izraelskog vojnika, uzetog kao taoca tokom napada 7. oktobra 2023. godine, koji je označio početak sukoba između Izraela i Hamasa.
