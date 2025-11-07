Hrabra prognoza Šejka Miltona - u koš!

Košarkaš Partizana Šejk Milton je izneo očekivanja pred duel sa Olimpijakosom u Pireju, pa imenovao ekipe koje bi po njegovom mišljenju mogle da se nađu na F4 Evrolige.

Šejk Milton, povratnik u tim Partizana nakon pauze zbog povrede, u odličnom je raspoloženju pred večerašnje gostovanje Olimpijakosu (20.15). Američki bek, jedno od najvećih pojačanja crno-belih, poručuje da je spreman za izazov i uživa u ideji da igra u jednoj od najvatrenijih atmosfera u Evropi. U razgovoru za "Sport 24" istakao je koliko mu prija energija sa tribina, posebno kada Partizan igra daleko od Beograda. "To je kao mi protiv sveta", kratko je i jasno