Neizvesnost i dalje postoji: Cene nafte pale nakon najnovijeg pojeftinjenja tog energenta iz Saudijske Arabije

Blic pre 52 minuta
Neizvesnost i dalje postoji: Cene nafte pale nakon najnovijeg pojeftinjenja tog energenta iz Saudijske Arabije

Cene nafte pale su danas i to nafte Brent u iznosu oko 63,2 dolara po barelu, dok se američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) kretala oko 59,3 dolara po barelu.

Na takav iznos su najviše uticala novog smanjenja cena nafte iz Saudijske Arabije i trenutnih rizika što se tiče viška ponude, preneo je Trejding ekonomiks. Smanjenje cena nafte kompanije Saudi Aramko za azijske kupce ispunilo je očekivanja, ali neizvesnost i dalje postoji zbog američkih ograničenja na kupovinu ruske nafte i napada Ukrajine na ruska energetska postrojenja. Indija, koja se u velikoj meri oslanja na uvoz, bori se za diverzifikaciju jer sankcije
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

„Gepekovanje“ demokratije

„Gepekovanje“ demokratije

Danas pre 10 sati
Novinar otpušten zbog "neugodnog" pitanja o Gazi; "Rusija je napala, Izrael se branio" VIDEO

Novinar otpušten zbog "neugodnog" pitanja o Gazi; "Rusija je napala, Izrael se branio" VIDEO

B92 pre 10 sati
Cena zlata nastavlja da raste

Cena zlata nastavlja da raste

Vesti online pre 13 sati
Deset najbogatijih na svetu uvećalo bogatstvo za više od 500 milijardi dolara: Ovo su najveći dobitnici

Deset najbogatijih na svetu uvećalo bogatstvo za više od 500 milijardi dolara: Ovo su najveći dobitnici

Blic pre 15 sati
Cena zlata ponovo skočila

Cena zlata ponovo skočila

B92 pre 15 sati
Tramp ponovio da je intervenisao kako bi zaustavio rat između Srbije i Kosova

Tramp ponovio da je intervenisao kako bi zaustavio rat između Srbije i Kosova

Vesti online pre 17 sati
Evropski berzanski indeksi u padu, čeka se odluka Banke Engleske o kamatnim stopama

Evropski berzanski indeksi u padu, čeka se odluka Banke Engleske o kamatnim stopama

Euronews pre 18 sati

Ključne reči

Cena nafteUkrajinaIndijaDolarnafta

Društvo, najnovije vesti »

Neizvesnost i dalje postoji: Cene nafte pale nakon najnovijeg pojeftinjenja tog energenta iz Saudijske Arabije

Neizvesnost i dalje postoji: Cene nafte pale nakon najnovijeg pojeftinjenja tog energenta iz Saudijske Arabije

Blic pre 52 minuta
Da li će doći do eskalacije nasilja ispred Skupštine?

Da li će doći do eskalacije nasilja ispred Skupštine?

Danas pre 3 sata
Bodrožić: Vučiću sada smeta svaki glas protiv – naročito N1 i Nova S

Bodrožić: Vučiću sada smeta svaki glas protiv – naročito N1 i Nova S

Danas pre 4 sati
Hronika Vučićeve najavljene osvete

Hronika Vučićeve najavljene osvete

Radar pre 4 sati
Ekskluzivno: Visa i Raiffeisen banka vas vode na Evroligu!

Ekskluzivno: Visa i Raiffeisen banka vas vode na Evroligu!

Radar pre 4 sati