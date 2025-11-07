Neizvesnost i dalje postoji: Cene nafte pale nakon najnovijeg pojeftinjenja tog energenta iz Saudijske Arabije

Cene nafte pale su danas i to nafte Brent u iznosu oko 63,2 dolara po barelu, dok se američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) kretala oko 59,3 dolara po barelu.

Na takav iznos su najviše uticala novog smanjenja cena nafte iz Saudijske Arabije i trenutnih rizika što se tiče viška ponude, preneo je Trejding ekonomiks. Smanjenje cena nafte kompanije Saudi Aramko za azijske kupce ispunilo je očekivanja, ali neizvesnost i dalje postoji zbog američkih ograničenja na kupovinu ruske nafte i napada Ukrajine na ruska energetska postrojenja. Indija, koja se u velikoj meri oslanja na uvoz, bori se za diverzifikaciju jer sankcije