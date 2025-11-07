Mađarski Mol menja kurs - Janaf postaje ključna alternativa ruskoj nafti uoči Orbanovog sastanka sa Trumpom

Mađarski Mol saopštio je da može da nabavi veći deo svoje nafte iz izvora koji nisu ruski, što predstavlja promenu tona uoči sastanka američkog predsednika Donalda Trumpa i mađarskog premijera Viktora Orbana o sankcijama na rusku naftu.

Kompanija Mol, koja upravlja rafinerijama u Mađarskoj i Slovačkoj, navela je da hrvatski naftovod Janaf može zapravo da bude alternativa za oko 80 odsto snabdevanja u slučaju da se ruski tokovi kroz naftovod "Družba" preko Ukrajine prekinu. Saopštenje je objavljeno svega nekoliko sati pre Orbanovog sastanka sa Trumpom u Beloj kući u petak, na kojem mađarski lider pokušava da dobije izuzeće od američkih sankcija na rusku naftu, preneo je ranije Bloomberg. "Ukoliko