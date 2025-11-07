Danas oblačno: Kada se vraća sunčano vreme?

Republički hidrometeorološki zavod danas najavljuje umereno do potpuno oblačno i malo hladnije vreme, ali se naredne sedmice vraća sunce.

Danas će na severozapadu i zapadu Srbije biti uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, na visokim planinama ujutro je moguć i kratkotrajni sneg, a više padavina se očekuje u prvom delu dana na jugu, jugoistoku i istoku zemlje. Vetar će biti slab i umeren, u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša temperatura biće od 10 do 14 stepeni. Za vikend i u ponedeljak očekuje nas pretežno oblačno vreme, povremeno sa kišom. U utorak je