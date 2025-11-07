Neverovatni prizori na srpskoj planini: Veje sneg, ne vidi se "prst pred okom" (Video)

Mondo pre 1 sat  |  Uroš Matejić
Neverovatni prizori na srpskoj planini: Veje sneg, ne vidi se "prst pred okom" (Video)
Od jutros sneg je ponovo počeo da veje na Kopaoniku, a to mesto je, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), bilo najhladnije u Srbiji, sa jutarnjom temperaturom od minus tri stepena. U 10 ujutru zabeležena je temperatura od jednog stepena na Kopaoniku. Kako se može videni na videu na Instagram stranici "Info Kop", sneg pada već satima jačim intenzitetom, što će do kraja dana stvoriti i snežni pokrivač. BONUS VIDEO:
