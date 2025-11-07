Sutra kiša i vjetar

Vikend počinje s kišom i vjetrom. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mjestimično s kišom i slabim i umjerenim vjetrom. U planinskim predjelima povremeno jak istočni i jugoistočni vjetar koji će uvečer biti u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni. Najniža dnevna temperatura kretat će se od tri do devet, a najviša od devet do 14 stepeni Celzija. Postepeni prestanak padavina očekuje se uvečer. I u Novom Pazaru sutra oblačno, povremeno s kišom i slabim i