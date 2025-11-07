Sutra kiša i vjetar

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Sutra kiša i vjetar
Vikend počinje s kišom i vjetrom. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mjestimično s kišom i slabim i umjerenim vjetrom. U planinskim predjelima povremeno jak istočni i jugoistočni vjetar koji će uvečer biti u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni. Najniža dnevna temperatura kretat će se od tri do devet, a najviša od devet do 14 stepeni Celzija. Postepeni prestanak padavina očekuje se uvečer. I u Novom Pazaru sutra oblačno, povremeno s kišom i slabim i
Kada se vraća miholjsko leto: Rhmz otkrio datum prestanka kiše i porasta temperatura

Neverovatni prizori na srpskoj planini: Veje sneg, ne vidi se "prst pred okom" (Video)

Veje sneg na Kopaoniku, temperatura u minusu (VIDEO)

Veje sneg na Kopaoniku, temperatura u minusu

Pripremite kišobrane Sutra kiša i vetar u Srbiji, a evo kada se očekuje razvedravanje

Vikend počinje kišom i vetrom: Oblačna subota u Srbiji, temperature do 14 stepeni

Pada sneg u ovom delu Srbije Zavejalo kao usred zime, temperatura u minusu! (video)

Slobodni univerzitet u Nišu: Formiranje Fakulteta srpskih studija je protivzakonito i protivustavno

Dan uživo: Časovi ispred Skupštine

11 izjava posle kojih će vam biti kristalno jasno zbog čega je otkup medija UM najbolje rešenje da se sačuva sloboda naših novinara

Slobodni univerzitet: Osnivanje Fakulteta srpskih studija protivzakonito i protivustavno

Šesti dan štrajka glađu Dijane Hrke: Studenti prespavali u šatorima, pristižu srednjoškolci (UŽIVO)

