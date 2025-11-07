Vremenska prognoza 8. novembar 2025.

RTS pre 59 minuta
Vremenska prognoza 8. novembar 2025.

I sutra se mestimično očekuje kiša. U donjem Pdunavlju i planinskim predelima biće i vetrovito. Uveče prestanak padavina. Ujutru temperatura od 3 do 9, tokom dana do 14 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno s kišom. Biće sveže, najviše 10 stepeni. Kišobrani će nam trebati i drugog dana vikenda.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 08.11.2025. Subota: Pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša od 9 do 14 stepeni. Uveče prestanak padavina. 09.11.2025. Nedelja: Umereno do potpuno oblačno, kasnije posle podne na
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Kada se vraća miholjsko leto: Rhmz otkrio datum prestanka kiše i porasta temperatura

Kada se vraća miholjsko leto: Rhmz otkrio datum prestanka kiše i porasta temperatura

Mondo pre 2 sata
Sutra kiša i vjetar

Sutra kiša i vjetar

RTV Novi Pazar pre 4 sati
Neverovatni prizori na srpskoj planini: Veje sneg, ne vidi se "prst pred okom" (Video)

Neverovatni prizori na srpskoj planini: Veje sneg, ne vidi se "prst pred okom" (Video)

Mondo pre 4 sati
Veje sneg na Kopaoniku, temperatura u minusu (VIDEO)

Veje sneg na Kopaoniku, temperatura u minusu (VIDEO)

N1 Info pre 5 sati
Veje sneg na Kopaoniku, temperatura u minusu

Veje sneg na Kopaoniku, temperatura u minusu

Novi magazin pre 6 sati
Pripremite kišobrane Sutra kiša i vetar u Srbiji, a evo kada se očekuje razvedravanje

Pripremite kišobrane Sutra kiša i vetar u Srbiji, a evo kada se očekuje razvedravanje

Alo pre 7 sati
Vikend počinje kišom i vetrom: Oblačna subota u Srbiji, temperature do 14 stepeni

Vikend počinje kišom i vetrom: Oblačna subota u Srbiji, temperature do 14 stepeni

Serbian News Media pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Sisolini: analiza nadimka

Sisolini: analiza nadimka

Danas pre 39 minuta
Od Legijine „beretke“, preko zamenika Marka Krička, do prvog čoveka SAJ: Igor Žmirić vukao studentkinju za kosu ulicom?

Od Legijine „beretke“, preko zamenika Marka Krička, do prvog čoveka SAJ: Igor Žmirić vukao studentkinju za kosu ulicom?

Danas pre 19 minuta
Tek će da se grle šajkača i hidžab

Tek će da se grle šajkača i hidžab

Danas pre 9 minuta
Određen pritvor državljanki BiH koja je nasrnula na policajca nožem u Beogradu

Određen pritvor državljanki BiH koja je nasrnula na policajca nožem u Beogradu

Danas pre 45 minuta
CIK pred zidom: Postoji li plan B za prevremene izbore u RS?

CIK pred zidom: Postoji li plan B za prevremene izbore u RS?

Danas pre 39 minuta