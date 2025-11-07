Vremenska prognoza 8. novembar 2025.

I sutra se mestimično očekuje kiša. U donjem Pdunavlju i planinskim predelima biće i vetrovito. Uveče prestanak padavina. Ujutru temperatura od 3 do 9, tokom dana do 14 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno s kišom. Biće sveže, najviše 10 stepeni. Kišobrani će nam trebati i drugog dana vikenda.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 08.11.2025. Subota: Pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša od 9 do 14 stepeni. Uveče prestanak padavina. 09.11.2025. Nedelja: Umereno do potpuno oblačno, kasnije posle podne na