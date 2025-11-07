Prvi korak radikalnog nacionaliste – sa češkog parlamenta skinuta zastava Ukrajine

Danas pre 7 sati  |  Beta
Prvi korak radikalnog nacionaliste – sa češkog parlamenta skinuta zastava Ukrajine

Novi predsednik Poslaničkog doma češkog parlamenta, radikalni nacionalista Tomio Okamura kao svoj prvi korak na čelu donjeg doma parlamenta skinuo je danas sa njegove zgrade zastavu Ukrajine. „Upravo sam dao da se skine ukrajinska zastava sa zgrade parlamenta.

Češka na prvom mestu“, poručio je Okamura na snimku na društvenim mrežama gde se vidi da lično pridržava merdevine činovniku koji zastavu skida. Lider radikalne desničarske nacionalističke stranke Sloboda i direktna demokratija (SPD) ostavio je na zgradi medjutim pored češke nacionalne zastave još i zastavu Evropske unije ali i Izraela. Centralna parola Okamure i SPD u kampanji pred parlamentarne izbore 3. i 4. oktobra bile su optužbe da su baš Ukrajinci i ratne
Uklonjena ukrajinska zastava sa zgrade češkog parlamenta: Saveznik mandatara Babiša ne gubi vreme

Telegraf pre 1 sat
