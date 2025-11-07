Uklonjena ukrajinska zastava sa zgrade češkog parlamenta: Saveznik mandatara Babiša ne gubi vreme

Novoizabrani predsednik Donjeg doma češkog parlamenta Tomio Okamura, koji je lider desničarske stranke Sloboda i direktna demokratija (SPD), naredio je danas uklanjanje ukrajinske zastave sa zgrade parlamenta, prenosi Radio Prag.

Zastava se na zgradi češkog parlamenta vijorila od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, kao simbol solidarnosti sa tom zemljom. Bivša predsednica češkog parlamenta Marketa Pekarova Adamova nazvala je taj potez "sramotnim gestom" protiv Ukrajine i vrednosti koje deli Češka. Okamurinu odluku da skine ukrajinsku zastavu osudili su i lideri bivših vladajućih stranaka, među kojima je i Martina Kupku iz Građanske demokratske stranke. Uz češku i