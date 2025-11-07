UŽIVO Dijana Hrka šesti dan štrajkuje glađu: Srednjoškolci i studenti se ne odvajaju od nje, Veterinarski u blokadi (VIDEO, FOTO)

Danas pre 8 minuta  |  Danas Onlline, agencije, N1
UŽIVO Dijana Hrka šesti dan štrajkuje glađu: Srednjoškolci i studenti se ne odvajaju od nje, Veterinarski u blokadi (VIDEO…

Srednjoškolci, studenti i građani dolaze u velikom broju da pruže pomoć i podršku Dijani Hrki, majci poginulog Srefana Hrke u padu nadstrešnice u Novom Sadu, koja već šest dana štrajkuje glađu na obodu takozvanog Ćacilenda, u Beogradu, kod Skuopštine Srbije.

Danima unazad, dok Dijana Hrka štrajkuje glađu, iz Ćacilenda, gde su okupljeni naprednjaci, čuje se glasna muzika koja, u negativnom kontekstu, provocira osećanja majke, kao i svih građanki i građana Srbije koji saosećaju sa njenim bolom. Takođe, zabeleženi su i napadi pirotehničkim sredstvima i pogrdne reči iz tog ograđenog prostora koji čuva policija, ali i kontraskup naprednjaka, pre dva dana, na kojem su govorili čelnici Srpske napredne stranke, sa ciljem
