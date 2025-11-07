Uzbuna u elitnoj vojnoj bazi samo dan posle posete Trampa! Zgrada hitno evakuisana! Više osoba odmah prebačeno u bolnice!

U američku vojnu bazu u Merilenduu četvrtak je stigao sumnjiv paket, nakon čega se više osoba razbolelo i završilo u bolnici, saznaje CNN.

U saopštenju Zajedničke baze Endruz (Joint Base Andrews), koja se nalazi u blizini Vašingtona, navodi se da je zgrada u okviru baze evakuisana nakon što je jedno lice "otvorilo sumnjiv paket". - Kao mera predostrožnosti, zgrada i susedni objekat su evakuisani, a oko tog područja je uspostavljen bezbednosni pojas - navodi se u saopštenju. - Pripadnici hitnih službi baze Endruz odmah su reagovali, utvrdili da nema neposredne pretnje i predali slučaj Kancelariji za