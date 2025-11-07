Incident u bazi iz koje poleće Tramp: Više službenika osetilo tegobe nakon otvaranja sumnjivog paketa

NIN pre 16 minuta
Incident u bazi iz koje poleće Tramp: Više službenika osetilo tegobe nakon otvaranja sumnjivog paketa

Više pripadnika američke vojske osetilo je zdravstvene tegobe nakon što je u bazi Džoint Bejs Endrjuz u saveznoj državi Merilend otvoren sumnjiv paket s belom prašinom, preneli su američki mediji.

Prema navodima Foks njuza, zaposleni koji su se požalili na tegobe odmah su pregledani u vojnoj ambulanti baze, gde je utvrđeno da su u stabilnom stanju i ubrzo su pušteni kući. „Nekoliko ljudi se osećalo loše nakon otvaranja paketa. Svi su pregledani i zbrinuti od strane medicinskog osoblja baze, utvrđeno je da nisu u životnoj opasnosti“, navodi se u saopštenju vojske. Zgrada u kojoj je paket otvoren, kao i susedni objekat, odmah su evakuisani, a vojna policija i
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Sumnjiv paket sa prahom u bazi „Endruz“ – više osoba se razbolelo, Tramp boravio tamo dan ranije

Sumnjiv paket sa prahom u bazi „Endruz“ – više osoba se razbolelo, Tramp boravio tamo dan ranije

Danas pre 3 sata
CNN: Više osoba hospitalizovano zbog sumnjivog paketa u bazi „Endruz“, Tramp bio tamo dan ranije

CNN: Više osoba hospitalizovano zbog sumnjivog paketa u bazi „Endruz“, Tramp bio tamo dan ranije

Nedeljnik pre 3 sata
Panika u američkoj vojnoj bazi! Stigao sumnjivi paket, više osoba se razbolelo, evakuisane dve zgrade

Panika u američkoj vojnoj bazi! Stigao sumnjivi paket, više osoba se razbolelo, evakuisane dve zgrade

Sputnik pre 4 sati
U američku bazu stigao neobični paket: Evakuisane zgrade i ljudstvo

U američku bazu stigao neobični paket: Evakuisane zgrade i ljudstvo

Vesti online pre 3 sata
Misteriozni paket sa belim prahom u vojnoj bazi u kojoj je boravio Tramp: Drama u Americi, evo šta je otkriveno

Misteriozni paket sa belim prahom u vojnoj bazi u kojoj je boravio Tramp: Drama u Americi, evo šta je otkriveno

Mondo pre 3 sata
Sumnjiv paket sa prahom u bazi "Endruz" – više osoba se razbolelo, Tramp boravio tamo dan ranije

Sumnjiv paket sa prahom u bazi "Endruz" – više osoba se razbolelo, Tramp boravio tamo dan ranije

RTS pre 4 sati
Uzbuna u elitnoj vojnoj bazi samo dan posle posete Trampa! Zgrada hitno evakuisana! Više osoba odmah prebačeno u bolnice!

Uzbuna u elitnoj vojnoj bazi samo dan posle posete Trampa! Zgrada hitno evakuisana! Više osoba odmah prebačeno u bolnice!

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FoksDonald Trampsad

Svet, najnovije vesti »

Zaharova: Situacija oko namere SAD da izvrše nuklearne probe mora da bude razjašnjena

Zaharova: Situacija oko namere SAD da izvrše nuklearne probe mora da bude razjašnjena

RTV pre 0 minuta
Ukrajinska vojska objavila snimak udara na skladišta ruske nafte na Krimu; Danas sastanak Trampa i Orbana u Beloj kući

Ukrajinska vojska objavila snimak udara na skladišta ruske nafte na Krimu; Danas sastanak Trampa i Orbana u Beloj kući

RTS pre 5 minuta
Peskov: Pauza u pregovorima sa Ukrajinom, Putin razgovara o razvoju oružanih snaga

Peskov: Pauza u pregovorima sa Ukrajinom, Putin razgovara o razvoju oružanih snaga

RTV pre 6 minuta
YouTube obrisao stotine video-snimaka koji dokumentuju izraelske zločine u Gazi

YouTube obrisao stotine video-snimaka koji dokumentuju izraelske zločine u Gazi

Nova pre 5 minuta
Eksplozija u džamiji, na desetine povređenih

Eksplozija u džamiji, na desetine povređenih

Danas pre 6 minuta