Incident u bazi iz koje poleće Tramp: Više službenika osetilo tegobe nakon otvaranja sumnjivog paketa

Više pripadnika američke vojske osetilo je zdravstvene tegobe nakon što je u bazi Džoint Bejs Endrjuz u saveznoj državi Merilend otvoren sumnjiv paket s belom prašinom, preneli su američki mediji.

Prema navodima Foks njuza, zaposleni koji su se požalili na tegobe odmah su pregledani u vojnoj ambulanti baze, gde je utvrđeno da su u stabilnom stanju i ubrzo su pušteni kući. „Nekoliko ljudi se osećalo loše nakon otvaranja paketa. Svi su pregledani i zbrinuti od strane medicinskog osoblja baze, utvrđeno je da nisu u životnoj opasnosti“, navodi se u saopštenju vojske. Zgrada u kojoj je paket otvoren, kao i susedni objekat, odmah su evakuisani, a vojna policija i