CNN: Više osoba hospitalizovano zbog sumnjivog paketa u bazi „Endruz“, Tramp bio tamo dan ranije

Nedeljnik pre 23 minuta
CNN: Više osoba hospitalizovano zbog sumnjivog paketa u bazi „Endruz“, Tramp bio tamo dan ranije

Više ljudi se razbolelo i prebačeno je u bolnicu pošto je u Vazduhoplovnu bazu „Endruz“, u američkoj državi Merilend, dostavljen sumnjiv paket sa belim prahom, saopštili su zvaničnici i izvori upoznati sa istragom, piše CNN.

Prema saopštenju iz baze „Endruz“, incident se dogodio kada je jedna osoba otvorila paket, zbog čega su evakuisane dve zgrade i uspostavljen bezbednosni kordon. Ekipe za hitne intervencije su brzo reagovale i utvrdile da nema neposredne pretnje, posle čega je slučaj predat Kancelariji za specijalne istrage. Više osoba koje su bile u dodiru sa paketom, ili njegovoj blizini, prevezeno je u medicinski centar u okviru baze. Početni test nije otkrio prisustvo opasnih
