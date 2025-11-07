Sumnjiv paket sa prahom u bazi „Endruz“ – više osoba se razbolelo, Tramp boravio tamo dan ranije

Više ljudi se razbolelo i prebačeno je u bolnicu pošto je u Vazduhoplovnu bazu „Endruz“, u američkoj državi Merilend, dostavljen sumnjiv paket sa belim prahom, saopštili su zvaničnici i izvori upoznati sa istragom, piše Si-En-En.

Prema saopštenju iz baze „Endruz“, incident se dogodio kada je jedna osoba otvorila paket, zbog čega su evakuisane dve zgrade i uspostavljen bezbednosni kordon, prenosi Si-En-En. Ekipe za hitne intervencije su brzo reagovale i utvrdile da nema neposredne pretnje, posle čega je slučaj predat Kancelariji za specijalne istrage. Više osoba koje su bile u dodiru sa paketom, ili njegovoj blizini, prevezeno je u medicinski centar u okviru baze, preneo je RTS. Početni test