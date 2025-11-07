Vlast bi da dokaže da je na evropskom putu: Usvojen Zakon o biračkom spisku, ali opozicija im ne veruje na reč

Upinje se državni vrh poslednjih dana da dokaže da je na evropskom putu.

Ispunjava i evropske zahteve. Poslanici Skupštine Srbije tako su danas usvojili izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji predviđa uvođenje komisije koja će imati zadatak i ovlašćenja da revidira Jedinstveni birački spisak. Dok vlast tvrdi da je u ovom slučaju u potpunosti izašla u susret zahtevima nevladinog sektora, opozicija kaže da im nije verovati na reč. Godinu i po dana. Toliko je bilo potrebno poslaniku naprednjaka Uglješi Mrdiću da pripremi