Orban danas u Beloj kući, želi da ubedi Trampa da dođe u Budimpeštu

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Orban danas u Beloj kući, želi da ubedi Trampa da dođe u Budimpeštu

Prvi put od povratka na vlast u SAD Donald Tramp će danas primiti u Beloj kući premijera Mađarske Viktora Orbana koji se nada da će njegov domaćin izuzetno dopustiti Mađarskoj korišćenje ruske nafte što svima želi da zabrani.

SAD su prošlog meseca uvele sankcije dvema velikim ruskim naftnim kompanija Rosnjeft i Lukoil, zbog odbijanja Rusije da okonča rat sa Ukrajinom, i traže od zemalja kao što je Mađarska da napuste ruske izvore energenata. Međutim Mađarska u velikoj meri zavisi od ruske nafte. Orban dolazi sa velikom delegacijom uključujući šest ministara među kojima su i ministri ekonomije i odbrane. Orban je prošle godine tri puta posetio Trampa, ali svaki put u njegovoj rezidenciji
