Na današnji dan: Počela oktobarska revolucija

Donosimo vam pregled događaja koji su se dogodili na današnji dan, 7. novembar.

680 - U Carigradu otpočeo sa radom Šesti vaseljenski sabor pod pokroviteljstvom vizantijskog cara Konstantina IV. 1659 - Francuska i Španija zaključile Pirinejski mir, kojim je završen dugogodišnji rat između dve zemlje. 1781. - U Sevilji (Španija) rimokatolička inkvizicija posljednji put počinila zločin javnog spaljivanja "grešnika" optuženih za jeres. 1875 - Britanski istraživač Vernej Kameron stigao na atlantsku obalu Afrike. Prvi Evropljanin koji je prešao