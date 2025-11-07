Bivši igrač Zvezde poručio narednom rivalu crveno-belih u LE: "Ovo je jedina šansa da pobedite na Marakani"

Rumunski šampion FCSB naredni je rival Crvenoj zvezdi u Ligi Evrope, a pred dolazak na Marakanu krajem novembra ima jednu pobedu i tri poraza u prva četiri kola glavne faze.

Nema sumnje da su crveno-beli favoriti, pogotovo posle pobede nad Lilom u četvrtak veče (1:0), dok Novak Martinović, bivši defanzivac Zvezde i FCSB-a, ekskluzivno za "digisport.ro" analizira predstojeći duel, gde je istakao glavni adut domaćina – navijače na Marakani. - Pre mesec dana bih rekao da Crvena zvezda ima bolju šansu, jer imaju bolji tim, skuplje igrače. Ali poslednjih nedelja nisu u najboljoj formi. Ipak, to je veliki klub, sa mnogo kvaliteta i mislim da