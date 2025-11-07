Ispred Skupštine mirno: Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

Telegraf pre 48 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ispred Skupštine Srbije i ovog jutra je mirno, a Takovska ulica i Bulevar kralja Aleksandra su prohodni za saobraćaj.

Između Doma Narodne skupštine i Takovske ulice raspoređena je policija. Ispred Skupštine Srbije poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić sedmi dan štrajkuje glađu zajedno sa nekoliko veterana. Mrdićev glavni zahtev je da nadležno tužilaštvo uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture Železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića i podneo je krivičnu prijavu zbog odgovornosti za pad nadstrešnice
