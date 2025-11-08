Ko štrajkuje glađu u centru Beograda i zašto

BBC News pre 36 minuta

Fonet Dijana Hrka danima štrajkuje glađu u centru Beograda, tražeći pravdu za sina, poginulog u padu nadstrešnice u Novom Sadu

Dijana Hrka, majka čiji je sin poginuo u obrušavanju nadstrešnice u Novom Sadu, sedmi dan štrajkuje glađu u centru Beograda, tražeći istinu o smrti sina, ali i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Ona je stupila u štrajk glađu 2. novembra, dan posle velikog komemorativnog skupa u Novom Sadu za poginule u padu nadstrešnice nedavno rekonstruisane železničke stanice u drugom najvećem gradu u Srbiji.

Nedaleko od Hrke, osmi dan štrajkuje glađu i poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić nezadovoljan, kaže, radom tužilaštva u vezi sa istragom o novosadskoj tragediji.

Više od godinu dana posle pada nadstrešnice još nije završena optužnica, tačnije sud ju je vratio tužilaštvu na doradu, a samim tim nema ni suđenja.

Ni Hrka ni Mrdić do sada se nisu odazvali pozivima predsednika Srbije Aleksandra Vučića da prekinu taj vid protesta.

Hrka je međutim pozvala predstavnike vlasti da dođu ispred Skupštine Srbije, gde se nalazi, i razgovaraju.

„Znaju da ja tražim pravdu i istinu i zna Aleksandar Vučić šta ja hoću i šta ja tražim od njega.

„Obećao mi je on i Vučević i svi, da će biti u zatvoru, da će svi biti kažnjeni", rekla je Hrka za televiziju N1 8. oktobra.

U novijoj istoriji Srbije bilo je više štrajkova glađu istaknutijih političara.

Tomislav Nikolić, nekada lider SNS i predsednik Srbije, štrajkovao je glađu 2011, zahtevajući raspisivanje izbora.

Potom su štrajkovali glađu i neki opozicioni političari, poput Boška Obradovića, koji se u međuvremenu povukao iz politike, dvoje nekadašnjih poslanika SNS Sandra Božić i Aleksandar Martinović, a u decembru 2023. i jedna od trenutno vodećih opozicionarki Marinika Tepić.

Fonet Šator ispred Skupštine Srbije u kojem Dijana Hrka, koja je izgubila sina u padu nadstrešnice u Novom Sadu, štrajkuje glađu

Koliko čovek može da izdrži bez hrane

Ukoliko piju vodu, ali ne jedu hranu - ljudi mogu da izdrže i do 60 dana.

Bez vode, mogli bi da umru u roku od osam do deset dana.

Dehidrirali bi, a telo bi prestalo da funkcioniše.

Jednom kada se glukoza, koja se koristi za proizvodnju energije, potroši - za tri do pet dana - telo počinje da troši masne zalihe.

Jednom kada se zalihe masti isprazne, telo počinje da troši mišiće i vitalne organe, poput jetre i srca.

Ovaj proces se razlikuje od čoveka do čoveka, ali se veruje da oni koji imaju više zaliha masti u telu, mogu duže da izdrže.

Ako oni koji gladuju uzimaju vodu, vitamine i so - to im može pomoći da izdrže duže.

*Izvor: Keti Kaubrau iz Britanskog udruženja nutricionista

Hrka za BBC: 'Nastavljam borbu, idem do kraja'

„Malo sam malaksala, forsirala sam se malo više, pa možda i zbog toga", rekla je Hrka za BBC na srpskom 6. novembra.

Spremna je, kaže, da nastavi borbu.

„Ko kaže da ne mogu, vidite ovu decu, studenti spavaju sa mnom, žive", rekla je sedeći u šatoru dok su oko bile stotine srednjoškolaca.

Prethodno je BBC novinaru rekla i ovo: „Idem do kraja, šta god to bilo".

Njeno zdravstveno stanje 24 sati prati lekar, meri joj pritisak, saturaciju i šećer.

„Mislim da je ovo rat između mene i predsednika, da je ovo lično između mene i njega, ovo prozivanje, tako ja to shvatam", rekla je ona televiziji N1 7. novembra.

Podršku joj pružaju pojedini studenti koji takođe spavaju pod šatorima u centru Beograda.

Fonet Demonstraktinja drži transparent 'Mama protiv mašinerije' ispred šatora u centru Beograda u kojem boravi Dijana Hrka

Veče pre nego što je dala izjavu za BBC, okruživali su je studenti i građani pružajući joj podršku, dok su se u neposrednoj blizini - odvojene samo kordonom policije - nalazile hiljade pristalica vlasti.

Podršku Hrki pružaju i beogradski srednjoškolci koji u kolonama iz škola dolaze do njenog šatora ispred Skupštine Srbije.

Atmosfera u centru Beograda

Danima je situacija u centru Beograda mirna, ali napeta.

Nedaleko od mesta gde Hrka štrajkuje glađu, mesecima stoje veliki beli šatori koje su podigli pristalice vlasti, obrazlažući da žele da „spreče antivladine demonstrante da nasilno zauzmu skupštinu".

Od novosadske tragedije 1. novembra 2024. traju antivladine demonstracije, koje su se omasovile kada su studenti počeli da blokiraju fakultete širom Srbije i organizuju proteste.

Studenti traže utvrđivanje krivične odgovornosti za pad nadstrešnice, ali i promenu sistema, uspostavljanje vladavine prava i odlučnu borbu protiv korupcije, koju označavaju kao jedan od uzroka novosadske tragedije.

Njihov glavni zahtev mesecima je i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Vlast, a pre svih predsednik Aleksandar Vučić, tvrde da je na delu „obojena revolucija", poput one u Ukrajini 2014. godine i da neće dozvoliti nasilne promene, niti, za sada, pristaju na vanredne izbore.

Prethodnih nedelja, skupove su organizovale i pristalice vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), nazivajući ih: 'antiblokaderskim protestima'.

Nereda je bilo 2. novembra uveče, na dan kada je Dijana Hrka počela štrajk glađu.

Tada su se sukobili antivladini demonstranti, koji su došli da podrže Hrku, sa pristalicama vlasti i policijom.

Sa jedne na drugu stranu prostora, letele su boce sa vodom, topovski udari, kamenice i baklje.

Prostor ispred Skupštine Srbije gde su veliki beli šatori i kamp u Pionirskom parku, antivladini demonstranti pogrdno nazivaju 'Ćacilend', ali su ga prihvatili i predstavnici vlasti i provladini mediji.

Kamp u Pionirskom parku postavljen je još u martu, a u njemu su ljudi koji tvrde da „žele da uče" i protive se blokadama rada fakulteta u Srbiji.

Kroz park, koji je javna površina, sada se ne može proći, a tačno je ispred sedišta predsednika Srbije.

Policija je te večeri privela blizu 40 ljudi, među njima i bivšeg košarkaškog reprezentativca Srbije Vladimira Štimca koji je u međuvremenu pušten da se brani za slobode.

Ali, tužilaštvo ga tereti za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, za šta je zaprećena kazna do pet godina zatvora.

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Dijana Hrka, koja je izgubila sina u padu nadstrešnice u Novom Sadu, štrajkuje glađu u centru Beograda, tražeći 'istinu i pravdu'. Za BBC kaže: 'Idem do cilja, šta god to bilo'

Dan posle incidenata, Vučić je u televizijskom intervjuu pozvao sve na mir, ali je izneo tvrdnju da su antivladini demonstranti, odnosno „blokaderi", kako ih on zove, „pokušali da spale žive ljude u kampu u Pionirskom parku", tačno prekoputa skupštine.

Izneo je i tvrdnju da „nadležne službe u Beogradu jure dvojicu snajperista za koje znaju da su u gradu".

Nije izneo detalje o kojim snajperistima reč, ali je rekao: „Tri dana ne možemo da ih pronađemo. Ko su mete, videćemo. Znamo da su stigli, znamo odakle novac, verujem da će nadležne službe uspeti to da reše".

Zaključio je, međutim, da su snajperisti deo plana da on bude srušen.

„To im je jedini način, moju volju ne mogu da pokolebaju, da me pobede ne mogu.

„Neću prihvatiti silu i nasilje, spoljni uticaj za bilo kakvu promenu vlasti, ne pada mi na pamet", rekao je Vučić.

Skandiranje Hrki i Vučiću

Piše: Slobodan Maričić, BBC novinar

„Dijana, Dijana, Dijana", orilo se u nekoliko navrata tokom jutra 4. novembra centrom Beograda.

Ipak, kod šatora u kojoj Hrka provodi dane tokom štrajka glađu nije bilo mnogo ljudi, tek nekoliko desetina.

„Idem ovako do cilja, šta god to bilo", rekla mi je Hrka ispred šatora u kojem provodi dane i sve hladnije noći.

Dok su jedni dolazili, a drugi odlazili, samo se lica ratnih veterana iz Hrkine neposredne blizine nisu menjala.

I više puta sam od prolaznika čuo isto pitanje: „Gde je Dijana?".

Jedna starija žena je došla da „samo da je zagrli", druga njoj i veteranima donela čaj, a bilo je i onih koji su zaplakali čim su ugledali Hrku.

Nešto pred 16-minutnu tišinu u 11.52 - trenutku pada nadstrešnice - stigli su i učenici tri beogradske gimnazije da Hrki pruže podršku.

„Svi se plašimo za njenu bezbednost i njeno zdravlje", kaže mi 17-godišnja Jelena, jedna od predvodnica učenika iz Šeste beogradske gimnazije.

Prošlo je više od godinu dana od pada nadstrešnice, a odgovore i dalje nemamo, dodaje, što naziva „strašnim".

Do kada će biti tu, pitam je?

„Dokle god je i Dijana", odgovara izričito.

Nije mnogo ljudi bilo ni u obližnjem šatorskom naselju pristalica Srpske napredne stranke.

U jednom trenutku su se popeli na stepenice Narodne skupštine za zajedničku fotografiju, ali je mahom bilo tiho.

„Aco Srbine, Aco Srbine", skandirali su predsedniku Vučiću.

Fonet Štrajk glađu poslanika SNS Uglješe Mrdića na stepeništu Skupštine Srbije. U pozadini su veliki beli šatori pristalica vlasti, kao i drugi šatorski kamp u Pionirskom parku koje antivladini demonstranti pogrdno nazivaju 'Ćacilend', ali su ovaj naziv prihvatili i predstavnici vlasti i provladini mediji

Zbog čega poslanik SNS štrajkuje glađu?

Osim Dijane Hrke, ispred zgrade Skupptine Srbije štrajkuje glađu i poslanik SNS Uglješa Mrdić.

Mrdić je stupio u štrajk glađu dan pre Dijane Hrke, tvrdeći da i on traži pravdu za poginule u padu nadstrešnice, nezadovoljan radom tužilaštva u vezi sa ovim slučajem.

Njegov glavni zahtev je da nadležno tužilaštvo uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture Železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića.

Protiv Bojovića i Miloševića je, tvrdi Mrdić, nedavno dostavio dokaze Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK) u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu.

Vučić je u televizijskom intervjuu pozvao i Hrku i Mrdića da prekinu štrajk glađu.

Razumem „političke performanse, razumem sve", rekao je on i nastavio:

„Imam ogromno poštovanje i znam kolika je bol kada izgubite dete.

„Molim vas, primite moje saučešće još jednom, ali vas, kao Boga molim nemojte da naškodite svom zdravlju", rekao je Vučić.

Fonet Policajac stoji ispred šatora pristalica vlasti, nedaleko odatle Dijana Hrka štrajkuje glađu

Pesme sa razglasa iz 'Ćacilenda' pogodile Hrku i antivladine demonstrante

REUTERS/Zorana Jevtic Dijana Hrka za BBC o muzici sa razglasa iz šatorskog kampa pristalica vlasti: 'Neka im Bog vrati'

U večeri sukoba 2. novembra, ali i danima koji su usledili, pristalice vlasti sa razglasa puštali su razne narodne pesme.

Između ostalih, čuli su se i 'Veseli se srpski rode', kao i stih druge pesme 'pošla majka sina da potraži', što je izazvalo gnev antivladinih demonstranata koji smatraju da je neprimereno i neljudski puštati pesme majci koja tuguje za sinom i traži pravdu.

Pojedini izvođači ogradili su se od puštanja, kako kažu, njihovih pesama sa razglasa, ali i da na to ne mogu da utiču.

Hrka je rekla da više ne obraća pažnju na provokacije iz šatorskog kampa pristalica vlasti.

„Kao da nisu tu, nebitni su", rekla je za BBC.

Fonet

Ipak, kaže da ju je zabolelo kada su tokom 3. novembra, dok su je obišli studenti iz Novog Pazara, puštali srpske nacionalističke pesme.

„Bilo je mnogo provokacija. Znali su da su ta deca tu, namerno su to uradili, kao da su samo oni (pristalice vlasti u šatorskom kampu) Srbi i niko više. Mnogo me to pogodilo zbog te dece...

„Posle toga, ne mogu mi ništa, ne mogu da me slome.

„Neka im Bog vrati (za sve te pesme)", rekla je Hrka za BBC na srpskom.

BBC/Slobodan Maričić

Šta se dešavalo 2. novembra i za šta se tereti Vladimir Štimac?

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Nekadašnji srpski košarkaški reprezentativac Vladimir Štimac (u pozadini, u desnom gornjem delu fotografije iza demonstranta koji viče na policiju), jedan je od privedenih posle sukoba u centru Beograda - on je od početka aktivan na antivladinim demonstracijama

Nekoliko stotina ljudi došlo je 2. novembra da podrži Hrku, a kasnije popodne, oko zgrade skupštine je postavljena interventna jedinica policije koja je satima razdvajala antivladine demonstrante i okupljene u šatorskom kampu pristalica predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Policija nije dozvolila Hrki da se smesti kod zdanja skupštine, što je izazvalo nezadovoljstvo ljudi koji se protive Vučićevom režimu i počeli su da se okupljaju u većem broju.

„Koga čuvate? Zašto majci koja je izgubila sina ne date da traži pravdu?", dobacivali su okupljeni policajcima koji su preprečili prolaz do zgrade skupštine.

Ali i pristalice vlasti su se mobilisale i ispunili su prostor oko velikih belih šatora koji mesecima stoje u strogom centru grada.

Posle posle nereda i sukoba antivladinih demonstranata i pristalica vlasti i policije 2. novembra, privedeno je 37 ljudi.

Privedeni su „učestvovali u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja" ispred Skupštine Srbije, saopštila je policija.

Među privedenima je bio i Vladimir Štimac, nekadašnji košarkaš srpske reprezentacije i Crvene zvezde, koji je od početka aktivan na antivladinim protestima.

Saslušan je 4. novembra i negirao je krivicu.

Tužilaštvo tereti Štimca za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, za šta je zaprećena kazna do pet godina zatvora.

„Postoji osnovana sumnja da je Štimac 2. novembra pred okupljenim građanima, koji su ga snimali i to kasnije objavljivali na društvenim mrežama, pozivao druge građane da dođu pred skupštinu, da 'zovu traktore da dođu sa svih strana', da im 'je.. sve'", piše u saopštenju tužilaštva.

„Nazivao je policijske službenike ispred skupštine kriminalcima i da ih je poslao Vučić da 'guraju narod koji traži pravdu' i koji 'nemaju ni identifikacione brojeve'", dodaje tužilaštvo.

Ko u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbednosti Srbije poziva ili podstiče da se silom promeni njeno ustavno uređenje, svrgnu najviši državni organi ili predstavnici tih organa, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina, piše u Krivičnom zakoniku.

Štimac je pušten iz pritvora 4. novembra.

REUTERS/Marko Djurica

REUTERS/Djordje Kojadinovic Antivladina demonstrantkinja na skupu podrške Dijani Hrki 3. novembra uveče u centru Beograda

REUTERS/Marko Djurica

REUTERS/Marko Djurica

REUTERS/Marko Djurica

BBC Policija razdvaja pristalice vlasti i demonstrante u Beogradu

BBC

EPA

EPA

EPA

Reuters Dijana Hrka

U Novom Sadu je 1. novembra, na poziv studenata, održan veliki komemorativni skup za žrtve pada nadstrešnice.

Tokom dana nije zabeležen nijedan incident na okupljanju kojem je, prema procenama neformalne organizacije Arhiv javnih skupova, prisustvovalo oko 110.000 ljudi.

Prema policiji, na skupu je bilo 39.000 ljudi.

