Danas je Mitrovdan: EVO zašto danas ne valja grditi decu

InfoKG pre 5 sati  |  InfoKG
Danas je Mitrovdan: EVO zašto danas ne valja grditi decu

Danas, 8. novembra, Srpska pravoslavna crkva slavi dan velikomučenika Svetog Dimitrija, poznatijeg u narodu kao Mitrovdan.

Ovaj datum nosi i slojevit značaj u narodnoj tradiciji – povezan je s završetkom jeseni, početkom zime, ali i s porodičnim i zajedničkim običajima koji su vekovima prenošeni. Narodni običaji i verovanja Narodna pamćenja i običaji vezani za Mitrovdan bogati su i raznovrsni, evo najznačajnijih: Verovanje da na Mitrovdan ne treba biti van svoga doma – ako domaćin bude noćio izvan, smatra se da će preko godine „noćiti po tuđim kućama“. Preporuka da svi veliki poslovi
