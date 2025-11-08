Sijatro tvrdi da mađarsko izuzeće od američkih sankcija nije vremenski ograničeno

Nova pre 34 minuta  |  Autor: Fonet
Sijatro tvrdi da mađarsko izuzeće od američkih sankcija nije vremenski ograničeno
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da je Mađarska dobila izuzeće od američkih sankcija na isporuku nafte i gasa iz Rusije koje nije vremenski ograničeno i naveo da je netačno izveštavanje zapadnih medija da ono važi samo godinu dana. „Mađarska je dobila vremenski neodređeno izuzeće od sankcija, a svako ko tvrdi drugačije nije bio prisutan na pregovorima. Mnogo je lakše pitati one koji su bili“, rekao je Sijarto mađarskim novinarima u
Ključne reči

RusijaMađarskanafta

