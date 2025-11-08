Majk Džejms MVP devetog kola Evrolige

Majk Džejms MVP devetog kola Evrolige

U pobedi Monaka u Beogradu nad Makabijem posle produžetka ostvario indeks korisnosti 37

Košarkaš Monaka Majk Džejms najkorisniji je (MVP) igrač devetog kola Evrolige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja. Džejms je u pobedi Monaka u Beogradu nad Makabijem (112:107) posle produžetka ostvario indeks korisnosti 37. Košarkaš Monaka je protiv Makabija dao 34 poena, a imao je i sedam asistencija, šest skokova i dve ukradene lopte, dok je na njemu napravljeno čak devet faulova. Džejms je na utakmici protiv Makabija takođe postao i najkorisniji košarkaš
