Ivana Popović: "Fantom iz opere" je magično napisan mjuzikl

Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je glumica Ivana Popović koja je govorila o svojoj ulozi u obnovljenom muziklu " Fantom iz opere", koji je na repertoaru Pozorišta na Terazijama 29. i 30. novembra.

Popović je rekla da se desila kolektivna želja da se posle pauze opet zaigra "Fantom iz opere" kompozitora Endrjua Lojda Vebera (Andrew Lloyd Webber), u režiji Juga Radivojevića. Prema njenim rečima, to "nije klasičan mjuzikl, nego objedinjuje i operski element". "Tu mogu da se vide kvaliteti koje itekako imamo, a nekad nisu u prvom planu", istakla je Popvić. Prema njenim rečima, Madam Žiri je vrlo simpatična uloga, dosta drugačija u odnosu na druge likove, jer je