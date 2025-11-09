F1: Lando Noris pobedom na VN Brazila održava prvo mesto u generalnom plasmanu

Na čuvenoj stazi "Interlagos" Noris je kompletirao savršen vikend - pobeda u sprintu, pol pozicija i na trci.

Drugo mesto osvojio je Italijan Andrea Kimi Antoneli iz Mercedesa, a treće branilac titule Holanđanin Maks Ferstapen (Red Bul) i to nakon što je startovao sa 16. pozicije. Iza njih plasirali su se Džordž Rasel (Mercedes) i Oskar Pjastri (Meklaren). Bodove su još osvojili Oliver Berman (Has), Lijam Loson (RB), Isak Hadjar (RB), Niko Hulkenberg (Zauber) i Pjer Gasli (Alpina). Noris vodi u šampionatu sa 390 bodova, 24 više od Pjastrija, dok Ferstapen ima 341. Do kraja