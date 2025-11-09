F1: Lando Noris pobedom na VN Brazila održava prvo mesto u generalnom plasmanu

Auto blog pre 2 sata  |  Rts.rs / Tanjug.rs
F1: Lando Noris pobedom na VN Brazila održava prvo mesto u generalnom plasmanu

Na čuvenoj stazi "Interlagos" Noris je kompletirao savršen vikend - pobeda u sprintu, pol pozicija i na trci.

Drugo mesto osvojio je Italijan Andrea Kimi Antoneli iz Mercedesa, a treće branilac titule Holanđanin Maks Ferstapen (Red Bul) i to nakon što je startovao sa 16. pozicije. Iza njih plasirali su se Džordž Rasel (Mercedes) i Oskar Pjastri (Meklaren). Bodove su još osvojili Oliver Berman (Has), Lijam Loson (RB), Isak Hadjar (RB), Niko Hulkenberg (Zauber) i Pjer Gasli (Alpina). Noris vodi u šampionatu sa 390 bodova, 24 više od Pjastrija, dok Ferstapen ima 341. Do kraja
Otvori na auto.blog.rs

Povezane vesti »

Noris gazi ka titulu Formule 1, ali svi se poklonili Ferstapenu: Čudo je šta je napravio u Sao Paulu

Noris gazi ka titulu Formule 1, ali svi se poklonili Ferstapenu: Čudo je šta je napravio u Sao Paulu

Mondo pre 18 minuta
Noris se približio osvajanju titule, ali ga brine Maksova brzina!

Noris se približio osvajanju titule, ali ga brine Maksova brzina!

Sportske.net pre 12 minuta
Lando Noris: "Ignorišite sve koji pričaju gluposti o vama"

Lando Noris: "Ignorišite sve koji pričaju gluposti o vama"

B92 pre 1 sat
Noris slavio na interlagosu: Vozač Meklarena učvrstio prvo mesto u f1

Noris slavio na interlagosu: Vozač Meklarena učvrstio prvo mesto u f1

Kurir pre 2 sata
Noris: Ostajem fokusiran samo na sebe, šampionat može brzo da se promeni

Noris: Ostajem fokusiran samo na sebe, šampionat može brzo da se promeni

Radio sto plus pre 1 sat
Lando Noris dominantno do pobede na trci Formule 1 u Sao Paulu

Lando Noris dominantno do pobede na trci Formule 1 u Sao Paulu

Euronews pre 2 sata
Noris pobedom na VN Brazila održava prvo mesto u generalnom plasmanu

Noris pobedom na VN Brazila održava prvo mesto u generalnom plasmanu

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MercedesOskarMeklarenBrazilAlpinaOskar Pjastri

Sport, najnovije vesti »

Kad i gde možete da gledate fudbalski meč Engleska – Srbija?

Kad i gde možete da gledate fudbalski meč Engleska – Srbija?

Danas pre 12 minuta
Zverev se “podigao iz pepela” za prvu pobedu na Završnom mastersu u Torinu

Zverev se “podigao iz pepela” za prvu pobedu na Završnom mastersu u Torinu

Danas pre 58 minuta
Kada stiže novi trener Partizana? Marko Jovanović posle meča sa Novim Pazarom

Kada stiže novi trener Partizana? Marko Jovanović posle meča sa Novim Pazarom

Danas pre 1 sat
Noris pobednik trke Formule 1 u Sao Paulu

Noris pobednik trke Formule 1 u Sao Paulu

Danas pre 1 sat
Cicipas otkrio neverovatan podatak o Novaku Đokoviću kao još jedan dokaz ko je najveći svih vremena

Cicipas otkrio neverovatan podatak o Novaku Đokoviću kao još jedan dokaz ko je najveći svih vremena

Danas pre 3 sata