Lando Noris: "Ignorišite sve koji pričaju gluposti o vama"

Vozač Meklarena Lando Noris je slavio u trci Velike nagrade Brazila, u okviru šampionata Formule 1, a potom je govorio za medije.

Govoreći posle trke u Sao Paulu, Noris je istakao: "Luda trka! Lepo je pobediti ovde u Brazilu. To je neverovatna staza, neverovatni navijači." Zatim je aludirao na bivšeg člana Meklarena, koji je brazilskog porekla – Žila de Ferana, često nazivanog ključnim delom u organizaciji Meklarenovog povratka, koji je preminuo u decembru 2023. godine. "Ovo je bilo za jednog od mojih mentora, Žila. Savršen vikend." Otkrivajući šta je bila tajna njegove pobedničke forme,