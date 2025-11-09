Noris gazi ka tituli Formule 1, ali svi se poklonili Ferstapenu: Čudo je šta je napravio u Sao Paulu

Mondo pre 1 dan  |  Mladen Šolak
Noris gazi ka tituli Formule 1, ali svi se poklonili Ferstapenu: Čudo je šta je napravio u Sao Paulu

Vozar Meklarena Lando Noris pobedio je i na trci za Veliku nagradu Sao Paula i povećao vođstvo na 24 poena u odnosu na svog klupskog kolegu Oskara Pjastrija.

Noris je došao praktično nadomak titule drugom uzastopnom pobedom. Do kraja sezone voziće se još tri trke i sve je teže zamisliti scenario prema kojem bi Noris ispustio tron i svoju prvu titulu. Isto tako, četvorostruki uzastopni šampion zaostaje sada već prevelikih 49 poena, iako je u Brazilu herojski vozio i završio na podijumu kao trećeplasirani iza Norisa i Kimija Antonelija iz Mercedesa. Malo ko je očekivao da će Holanđanin napraviti takav uspeh jer je počeo
